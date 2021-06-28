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За последното денонощие в Сливенско не е регистриран нито един случай с коронавирус, за България те са 16

28 юни 2021 10:26, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 32
Данни за коронавирус

16 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 2 915 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 421 531, като активните са 9 379.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 0, Бургас – 2, Варна – 2, Велико Търново – 0, Видин – 0, Враца – 1, Габрово – 0, Добрич – 0, Кърджали – 0, Кюстендил – 0, Ловеч – 0, Монтана – 0, Пазарджик – 4, Перник – 1, Плевен – 0, Пловдив – 2, Разград – 0, Русе – 0, Силистра – 0, Сливен – 0, Смолян – 0, София област – 2, София (град) – 2, Стара Загора – 0, Търговище – 0, Хасково – 0, Шумен – 0, Ямбол – 0.

През изминалото денонощие са били излекувани 19 души, а за целия период – 394 125.

В болница за лечение са настанени 1 560 души, от които 197 са в интензивни отделения.

0 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 027.

Към момента общо 1 727 616 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 2 720.

Снимка: Станимир Петков

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