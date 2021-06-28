Прекъсване на водоподаването в с.Г. Александрово

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 25 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 25

Водоподаването в с. Горно Александрово ще бъде възстановено след отстраняването на аварията на 29.06 /вторник/ след 09.00ч.ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.