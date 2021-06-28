Прекъсване на водоподаването в с. Селиминово

ВиК-Сливен преди 43 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 27

Днес 28.06 /понеделник/ поради авария е прекъснато водоподаването в с.Селиминово до 16.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.