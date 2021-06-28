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Сливен. Новини от източника. Последни новини

13 болни и 27 излекувани за седмица в област Сливен

28 юни 2021 14:45, Росица Николова (Областна администрация Сливен)
Излъчване: Област Сливен преди 28 минути, брой четения: 11
covid

От 21 до 27 юни с COVID-19 са диагностицирани 13 души в област Сливен. През същия период са излекувани 27 души. За съжаление, пациент на 60 години изгуби битката с коронавируса.

 

Активните случаи на COVID-19 са 45. Единадесет души от болните са хоспитализирани.

 

От началото на епидемията в Сливенска област са диагностицирани 10 439 заболели, 9 795 са излекувани, 599 са починали.

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