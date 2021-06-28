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От 21 до 27 юни с COVID-19 са диагностицирани 13 души в област Сливен, а 27 са излекуваните

28 юни 2021 14:55, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 29
Сливен

От 21 до 27 юни с COVID-19 са диагностицирани 13 души в област Сливен. През същия период са излекувани 27 души. За съжаление, пациент на 60 години изгуби битката с коронавируса.

Активните случаи на COVID-19 са 45. Единадесет души от болните са хоспитализирани.

От началото на епидемията в Сливенска област са диагностицирани 10 439 заболели, 9 795 са излекувани, 599 са починали.

Снимка: Станимир Петков

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