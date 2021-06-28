Криминална хроника Ямбол - 28.06.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 9 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 23

Информационен бюлетин 28.06.2021 г.

През изминалато денонощие на територията обслужвана от ОДМВР-Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.