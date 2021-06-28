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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Имунизации в кв. Надежда на 29.06.2021

28 юни 2021 16:00, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 27 минути, брой четения: 14
Имунизации в кв. Надежда на 29.06.2021

На 29.06.2021 г. /вторник/ от 10,00 до 12,00 часа, мобилен екип на Регионална здравна инспекция-Сливен ще извършва имунизации срещу COVID-19 на адрес гр. Сливен, кв. Надежда, ул. “Калиакра“ №4, в МЦ “Надежда“. Всеки, който желае може да бъде имунизиран. Необходимо е да представи документ за самоличност.

Мобилният екип на РЗИ – Сливен разполага с 4 вида ваксини срещу Covid 19 Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen.

 

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