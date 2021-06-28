Имунизации в кв. Надежда на 29.06.2021

Туида Нюз преди 27 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 14

На 29.06.2021 г. /вторник/ от 10,00 до 12,00 часа, мобилен екип на Регионална здравна инспекция-Сливен ще извършва имунизации срещу COVID-19 на адрес гр. Сливен, кв. Надежда, ул. “Калиакра“ №4, в МЦ “Надежда“. Всеки, който желае може да бъде имунизиран. Необходимо е да представи документ за самоличност.

Мобилният екип на РЗИ – Сливен разполага с 4 вида ваксини срещу Covid 19 Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Janssen.