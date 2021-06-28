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Ангел Кунчев: До септември Делта вариантът на коронавируса може да стане доминиращ у нас

28 юни 2021 17:12, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 47
Д-р Ангел Кунчев

До края на септември Делта вариантът на коронавируса може да стане доминиращ в България, прогнозира главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев.

Той коментира, този вариант на Covid-19 ще бъде в основата на нова вълна на пандемията.

"Засяга по-ниска възрастова група. 60% е по-заразен. Високо имунизационно покритие може да предотврати вълната".

Затягане на противоепидемичните мерки в страната ще има при повишаване на броя заболели от Covid, каза още Кунчев.

По-рано днес бе съобщено, че в София са установени 7 нови случая на вариант Делта на коронавируса.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

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