Ангел Кунчев: До септември Делта вариантът на коронавируса може да стане доминиращ у нас

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До края на септември Делта вариантът на коронавируса може да стане доминиращ в България, прогнозира главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев.

Той коментира, този вариант на Covid-19 ще бъде в основата на нова вълна на пандемията.

"Засяга по-ниска възрастова група. 60% е по-заразен. Високо имунизационно покритие може да предотврати вълната".

Затягане на противоепидемичните мерки в страната ще има при повишаване на броя заболели от Covid, каза още Кунчев.

По-рано днес бе съобщено, че в София са установени 7 нови случая на вариант Делта на коронавируса.