Недекларирани 100 000 евро са иззети на граничния пункт Капитан Андреево

Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 36 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 36

Недекларираните 100 000 евро, скрити в товарен автомобил, са иззети на 27 юни на граничния пункт Капитан Андреево, съобщи българската прокуратура. Камионът, управляван от петдесет и шестгодишен турски гражданин, пътувал от Холандия до Турция през България.

Шофьорът на товарното превозно средство е задържан за 24 часа.