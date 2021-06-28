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Недекларирани 100 000 евро са иззети на граничния пункт Капитан Андреево

28 юни 2021 17:53, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 36
ГКПП Капитан Андреево

Недекларираните 100 000 евро, скрити в товарен автомобил, са иззети на 27 юни на граничния пункт Капитан Андреево, съобщи българската прокуратура. Камионът, управляван от петдесет и шестгодишен турски гражданин, пътувал от Холандия до Турция през България.

Шофьорът на товарното превозно средство е задържан за 24 часа.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

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