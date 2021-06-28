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Ямбол и София си поделиха призовите места на ролерфеста в Ямболския парк
Над 50 състезатели от Ямбол, София, Пловдив, Пазарджик, Видин, Бургас участваха в традиционния Ролерфест в Градския парк на Ямбол, организиран от Община Ямбол и Мадежки културен център „Георги Братанов“ на 26 юни, събота, по повод празника на града.
Заместник-кметът на община Ямбол Енчо Керязов откри състезанието.
При момчетата от 6 до 8 години на първо място беше класиран Тодор Стайков от София.
Момчил Стефанов и Максим Цветков от София заеха първо и второ място при момчетата от 9 до 11 години.
При момичетата от 9 до 11 години призовата тройка беше следната: Никол Павлова от София, Радина Бъчварова от Ямбол и Адриана Петрова от София.
Виктор Владимиров Влаев от Ямбол спечели първо място при момчетата от 12 до 14 години.
Мадлен Младенова и Валентина Костадинова от Ямбол бяха класирани на първа и втора позици при момичета /12-14 години/.
Категория „Крос-Кънтри“ при мъжете излъчи следната призова тройка: Владимир Влаев от Ямбол, Калин Стайков от София и Пенко Иванов от Ямбол.
В „Спийд слалом” победител отново беше Владимир Влаев от Ямбол с подгласници Виктор Влаев от Ямбол и Росица Стайкова от София.
Заместник-кметът на община Ямбол Михаил Керемидчиев връчи на призьорите купи и медали. Всички участници получиха тениски.
Снимки: Община Ямбол