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115 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, в Сливенско няма заразени с коронавирус
115 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 20 035 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 421 646, като активните са 9 364.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 11, Бургас – 3, Варна – 8, Велико Търново – 3, Видин – 5, Враца – 5, Габрово – 1, Кърджали – 1, Кюстендил – 1, Ловеч – 2, Монтана – 3, Плевен – 4, Пловдив – 6, Разград – 3, Русе – 4, София – 10, София (град) – 34, Стара Загора – 4, Търговище – 2, Хасково – 1.
През изминалото денонощие са били излекувани 117 души, а за целия период – 394 242.
В болница за лечение са настанени 1517 души, от които 186 са в интензивни отделения.
13 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 040.
Към момента общо 1 735 675 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 8102.
Снимка: Станимир Петков