AMD води високопроизводителните изчисления към екза-мащаби и отвъд

— Присъствието на AMD EPYC процесорите в списъка Top500 на най-бързите суперкомпютри в света се ускорява; броят на AMD-базираните системи се е удвоил от м. ноември насам, като с EPYC са половината от новопостъпилите в престижния списък системи —

Санта Клара, Калифорния, САЩ – 28 юни 2021 г. — На тазгодишното дигитално събитие International Supercomputing 2021, AMD (NASDAQ: AMD) съобщи за разрастващото се присъствие на процесорите AMD EPYC™ и графичните ускорители AMD Instinct™ в индустрията на високопроизводителните изчислителни среди (НРС). Компанията също така обяви актуализации на своята платформа с отворен код ROCm™ и представи инициативата AMD Instinct™ Education and Research (AIER) . Най-новият списък Top500 показва продължаващото разпространение процесорите AMD EPYC за HPC системи. С AMD EPYC са близо 5 пъти повече системи, в сравнение с Тор500 списъка за юни 2020 г., и двойно повече от същите през ноември 2020 г. Също така, с AMD EPYC са половината от 58-те нови попълнения в списъка за м.юни 2021.

Продължава растящото приемане на AMD EPYC в HPC системите

Едно изследване на Intersect360 през 2020 г. сред потребителите на HPC системи показа, че впечатленията от AMD EPYC процесорите са били положителни за 78% от респондентите, което е сериозно покачване спрямо 36% през 2016 г. Проучване на същата анализаторска компания през 2021 г. сред ползватели на НРС относно присъствието на AMD EPYC в техните установки показа, че 23% от отговорилите отчитат широко използване на, а други 47% твърдят, че те тестват или използват AMD EPYC чипове в някаква степен.

Сред най-новите системи използващи НРС решения от AMD са:

• Суперкомпютърът EuroHPC Atos BullSequana XH2000 в България, powered by AMD EPYC processors for scientific development in bioinformatics, pharmacy, artificial intelligence, meteorology and more.

• Системата в Университета в Кеймбридж - Cambridge Service for Data Driven Discovery (CSD3), изградена от Dell EMC PowerEdge XE8545 сървъри с 3-то поколение AMD EPYC процесори.

• Суперкомпютърът на Университета в Дърам COSMA8 с Dell EMC PowerEdge C6525 сървъри с 2-ро и 3-то поколение AMD EPYC процесори.

• Microsoft Azure суперкомпютри за Метеорологичната служба на Великобритания с 3-то поколение AMD EPYC процесори и процесори от следващо поколение AMD EPYC в HPE Cray EX суперкомпютър, с очаквана върхова мощност 60 петафлопа, за разширени климатични и метеорологични изследвания.

• Суперкомпютърът на Националният център за изследвания на атмосферата, с 3-то поколение AMD EPYC процесори в суперкомпютър HPE Cray EX, в подкрепа на разширените изследвания в областта на науките за земята.

• Суперкомпютърът Perlmutter на Националния научно-изследователски център по енергетика (National Energy Research Scientific Computing Center, NERSC) и Националната лаборатория Лорънс Бъркли с модули включващи 3-то поколение AMD EPYC процесори в HPE Cray EX суперкомпютър, предоставящ 4 пъти по-висока изчислителна мощност от текущо наличните в NERSC.

• Системата в Сингапурския национален суперкомпютърен център, изградена от HPE, с 3-то поколение AMD EPYC процесори, която се очаква да има теоретична производителност 10 петафлопа.

Актуализации в поддръжката на AMD ROCm™ софтуер

AMD представя своята нова инициатива AMD Instinct Education and Research (AIER), за да помогне на учени и изследователи да вдигнат производителността на своите приложения върху AMD Instinct ускорители. AIER инициативата предлага отдалечен достъп до AMD Instinct технологии, до Центъра за обучение по AMD ROCm, до ROCm софтуер и поддръжка, както и достъп до софтуерни и хардуерни решения на AMD. Освен регионалните партньори за решения, глобалните AIER партньори за решения включват Dell Technologies, Gigabyte, Hewlett Packard Enterprise и Supermicro.

Платформата с отворен код ROCm продължава да разширява своите позиции с разрастващ се списък от приложения, библиотеки от трети страни и системи поддържащи ускорителите на AMD.

Освен това, сега е достъпен PyTorch за ROCm като инсталируем пакет на Python, който включва пълни възможности за изчисления със смесена точност и обучения с библиотеките MIOpen и RCCL на AMD. Иновацията дава нови възможности на учени, студенти и други да започнат с ускорен PyTorch използвайки AMD графични решения. Наскоро CuPy, библиотечен масив с отворен код от Python, разшири своята поддръжка на традиционни GPU с пускането на версия 9.0, която предлага поддръжка на ROCm стека за GPU-ускорените изчисления.

Посетете виртуалния щанд на AMD на ISC 21 , за да научите повече за решенията на AMD за HPC.

