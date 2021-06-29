Приключи обучението по програма "Подкрепа за успех" за 7 клас по БЕЛ

Спортно у-ще "Д. Рохов" преди 33 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 33 минути, брой четения: 12

Участниците в групата получиха удостоверения за успешно преминато обучение в рамките на 60 часа. Ръководител беше Жанета Цанкова.

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