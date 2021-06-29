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Приключи обучението по програма "Подкрепа за успех" за 7 клас по БЕЛ

29 юни 2021 13:29, Мирена Стоянова (Спортно у-ще )
Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" преди 33 минути, брой четения: 12
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Участниците в групата получиха удостоверения за успешно преминато обучение в рамките на 60 часа. Ръководител беше Жанета Цанкова.

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