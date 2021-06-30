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105 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 2 от тях в Сливенско

30 юни 2021 11:56, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 52
Тест за коронавирус

105 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 17 080 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 421 751, като активните са 9 233.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 1, Бургас – 2, Варна – 5, Велико Търново – 1, Видин – 1, Враца – 3, Габрово – 1, Добрич – 4, Кърджали – 3, Кюстендил – 3, Ловеч – 2, Монтана – 2, Пазарджик – 5, Перник – 5, Плевен – 2, Пловдив – 8, Русе – 2, Силистра – 1, Сливен – 2, София – 6, София (град) – 39, Стара Загора – 3, Търговище – 2, Хасково – 2.

През изминалото денонощие са били излекувани 227 души, а за целия период – 394 469.

В болница за лечение са настанени 1495 души, от които 179 са в интензивни отделения.

9 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 049.

Към момента общо 1 748 265 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 12 603.

Снимка: Станимир Петков

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