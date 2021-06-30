Въвеждане в експлоатация след планов ремонт

Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 30 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 30

Уведомяваме гражданите на гр.Сливен, че в 14:00 часа на 30.06.2021 год., ще започнат пускови операции по въвеждане в експлоатация на горивна инсталация Енергиен котел №1 след планов годишен ремонт.