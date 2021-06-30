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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Въвеждане в експлоатация след планов ремонт

30 юни 2021 13:10, Хюсеин Хюсеинов (Топлофикация Сливен ЕАД)
Излъчване: Топлофикация-Сливен преди около 1 час, брой четения: 30
suobshtenie 30.06.2021

Уведомяваме гражданите на гр.Сливен, че в 14:00 часа на 30.06.2021 год., ще започнат пускови операции по въвеждане в експлоатация на горивна инсталация Енергиен котел №1 след планов годишен ремонт.

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