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Графикът за записване за безплатни очни прегледи е запълнен, записването приключи

30 юни 2021 15:37, Връзки с обществеността
Излъчване: Община Сливен преди 16 минути, брой четения: 8
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Графикът за записване за безплатни очни прегледи на 7 юли е запълнен много бързо, особено за възрастни пациенти и записването приключи. Предвид ограничения брой хора, които могат да бъдат прегледани, няма възможност да се запишат повече пациенти. Поради изключително големия интерес Община Сливен се обърна с организаторите да извършват прегледи още един ден, но за съжаление екипът има предварително поети ангажименти и няма възможност за допълнителни прегледи. Надяваме се подобни кампании да се проведат в най-скоро време. 

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