СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ

ОУ "П. Хитов" (VII) преди около 1 час, брой четения: 36 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 36

Редовната поправителна сесия по Математика за V, VI, VII клас ще се проведе на 05.07.2021 г. от 8.00 часа в кабинет Математика.

На 1 и 2 юли 2021 г., от 8.00 до 10.00 часа, учениците могат да се обръщат към учителите по съответния учебен предмет за консултации и указания.