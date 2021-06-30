Кабинети за имунизация от 1 до 31 юли в Сливен

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 29 минути, брой четения: 11 Излъчване:преди 29 минути, брой четения: 11

В периода от 1 до 31 юли включително, в Сливен са организирани „зелени коридори“ за поставяне на ваксини – иРНК и векторни срещу COVID-19 във временни имунизационни пунктове. Графикът за кабинетите и работното им време, изготвен от РЗИ, можете да видите в прикачения файл:

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