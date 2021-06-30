Графикът за записване за безплатни очни прегледи в Сливен е запълнен, записването приключи

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 38 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 38

Графикът за записване за безплатни очни прегледи на 7 юли е запълнен много бързо, особено за възрастни пациенти и записването приключи. Предвид ограничения брой хора, които могат да бъдат прегледани, няма възможност да се запишат повече пациенти. Поради изключително големия интерес Община Сливен се обърна с организаторите да извършват прегледи още един ден, но за съжаление екипът има предварително поети ангажименти и няма възможност за допълнителни прегледи. Надяваме се подобни кампании да се проведат в най-скоро време.