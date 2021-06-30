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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Криминална хроника Ямбол - 30.06.2021 г.

30 юни 2021 20:40, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 минути, брой четения: 19
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 30.06.2021 г.

 

На 30.06.2021 г. към 07:50 часа, на тел. 112 е получен сигнал за настъпил пътен инцидент между лек автомобил и автобус на път III-7007 /на входа на град Стралджа от към село Зимница/. При инцидента на място е загинала възрастна жена- пътник в автомобила. Водачът на автомобила е транспортиран за преглед и лечение в МБАЛ - Ямбол. В автобуса няма пострадали. Проверката за употреба на алкохол от водачите е отрицателна. На местопроизшествието са извършени процесуално- следствени действия от дежурна оперативна група, образувано е досъдебно производство. Временно движението в района е било пренасочено по обходни маршрути от служители на РУ – Стралджа.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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