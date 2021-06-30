Криминална хроника Ямбол - 30.06.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 8 минути, брой четения: 19

Информационен бюлетин 30.06.2021 г.

На 30.06.2021 г. към 07:50 часа, на тел. 112 е получен сигнал за настъпил пътен инцидент между лек автомобил и автобус на път III-7007 /на входа на град Стралджа от към село Зимница/. При инцидента на място е загинала възрастна жена- пътник в автомобила. Водачът на автомобила е транспортиран за преглед и лечение в МБАЛ - Ямбол. В автобуса няма пострадали. Проверката за употреба на алкохол от водачите е отрицателна. На местопроизшествието са извършени процесуално- следствени действия от дежурна оперативна група, образувано е досъдебно производство. Временно движението в района е било пренасочено по обходни маршрути от служители на РУ – Стралджа.