78 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 1 от тях е в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 33

78 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 13 480 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 421 829, като активните са 9 111.

Новите случаи, разпределени по области: Бургас – 6, Варна – 8, Видин – 5, Габрово – 1, Кюстендил – 2, Ловеч – 1, Монтана – 1, Перник – 1, Плевен – 1, Пловдив – 4, Разград – 1, Русе – 1, Сливен – 1, София – 5, София (град) – 29, Стара Загора – 7, Хасково – 1, Шумен – 1, Ямбол – 2.

През изминалото денонощие са били излекувани 188 души, а за целия период – 394 657.

В болница за лечение са настанени 1481 души, от които 179 са в интензивни отделения.

12 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 061.

Към момента общо 1 761 277 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 13 027.