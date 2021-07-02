Прекъсване на водоподаването в част от кв. Даме Груев

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 24 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 24

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършването на ремонтна деиност,по изграждане на ВиК-съоръжение, днес (Петък) 02.07.2021г. от 09.00ч до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. „Даме Груев„ район 1-9 блок.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.