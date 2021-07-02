73 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 1 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 44 минути, брой четения: 47 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 47

73 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 13 903 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 421 902, като активните са 8 905.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 2, Бургас – 8, Варна – 4, Велико Търново – 1, Видин – 1, Враца – 3, Габрово – 0, Добрич – 0, Кърджали – 1, Кюстендил – 0, Ловеч – 1, Монтана – 1, Пазарджик – 3, Перник – 0, Плевен – 1, Пловдив – 3, Разград – 2, Русе – 1, Силистра – 0, Сливен – 1, Смолян – 2, София област – 15, София (град) – 17, Стара Загора – 2, Търговище – 1, Хасково – 2, Шумен – 1, Ямбол – 0.

През изминалото денонощие са били излекувани 273 души, а за целия период – 394 930.

В болница за лечение са настанени 1 434 души, от които 163 са в интензивни отделения.

6 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 067.

Към момента общо 1 773 581 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 12 314.