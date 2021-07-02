Прекъсване водоподаването в района на "Самуиловско шосе"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 22 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 22

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършването на авариен ремонт днес (Петък) 02.07.2021г. от 10.00ч до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на „Самуиловско шосе„.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.