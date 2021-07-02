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Парад на ретро автомобили готвят в Бургас

02 юли 2021 09:46, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 36
Ретро автомобил

Четиринадесетото издание на Ретропарада за класически автомобили ще се открие на 3 юли от 10:00 часа на алеите пред Експо център „Флора“ в Приморски парк Бургас.

Акцент в тазгодишното издание е уникалният по рода си Mercedes-Benz SSK – автомобилна легенда, родена между двете войни, предава БНР Бургас.

В ретропарада ще се включат колекционери от клубове в цяла България и Сърбия.

Източник: Бургас
Снимка: БНР - Бургас

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