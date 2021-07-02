Парад на ретро автомобили готвят в Бургас

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 36 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 36

Четиринадесетото издание на Ретропарада за класически автомобили ще се открие на 3 юли от 10:00 часа на алеите пред Експо център „Флора“ в Приморски парк Бургас.

Акцент в тазгодишното издание е уникалният по рода си Mercedes-Benz SSK – автомобилна легенда, родена между двете войни, предава БНР Бургас.

В ретропарада ще се включат колекционери от клубове в цяла България и Сърбия.