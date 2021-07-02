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Сливен. Новини от източника. Последни новини

„Автомагистрали“ вече е с ново ръководство

02 юли 2021 11:33, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 35
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Търговският регистър вписа новото временно ръководство на „Автомагистрали“ ЕАД.

Очаква се още в петък новото ръководство да поеме управлението на търговското дружество, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Ръководството и регионалният министър Виолета Комитова в близките дни ще направят изявление.

Източник: https://dariknews.bg/

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