„Автомагистрали“ вече е с ново ръководство

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Търговският регистър вписа новото временно ръководство на „Автомагистрали“ ЕАД.

Очаква се още в петък новото ръководство да поеме управлението на търговското дружество, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Ръководството и регионалният министър Виолета Комитова в близките дни ще направят изявление.