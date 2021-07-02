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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Второ място в Национално математическо състезание

02 юли 2021 20:40, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 20
Награждаване

Наградиха Ралица Иванова от 3. "а" клас, която зае второ място в Националното математическо състезание "Европейско кенгуру". Това стана на официална церемония на 2 юли.

Г-н Димитър Назъров - старши експерт по математика в Регионалното управление на образованието в Сливен, връчи грамота на Ралица.

Поздравления, Рали!

Продължавай да ни радваш със своите успехи и постижения!

Гордеем с теб!

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