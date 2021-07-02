Второ място в Национално математическо състезание

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 20 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 20

Наградиха Ралица Иванова от 3. "а" клас, която зае второ място в Националното математическо състезание "Европейско кенгуру". Това стана на официална церемония на 2 юли.

Г-н Димитър Назъров - старши експерт по математика в Регионалното управление на образованието в Сливен, връчи грамота на Ралица.

Поздравления, Рали!

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