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81 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 2 от тях в Сливенско
81 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 16 184 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 421 983, като активните са 8 618.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 3, Бургас – 4, Варна – 4, Велико Търново – 3, Видин – 1, Враца – 3, Габрово – 0, Добрич – , Кърджали – 1, Кюстендил – 1, Ловеч – 0, Монтана – 0, Пазарджик – 1, Перник – 0, Плевен – 2, Пловдив – 5, Разград – 1, Русе – 1, Силистра – 0, Сливен – 2, Смолян – 0, София област – 6, София (град) – 34, Стара Загора – 7, Търговище – 0, Хасково – 2, Шумен – 2, Ямбол – 0.
През изминалото денонощие са били излекувани 352 души, а за целия период – 395 282.
В болница за лечение са настанени 1 313 души, от които 155 са в интензивни отделения.
16 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 083.
Към момента общо 1 785 306 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 11 731.
Снимка: Станимир Петков