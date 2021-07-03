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Слаб интерес към ваксинирането в Ямболско

03 юли 2021 11:07, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 22
Ваксиниране

Между 150 и 250 ваксини се поставят дневно в Ямболска област. При заявен интерес мобилни екипи на здравната инспекция посещават и най- малките населени места. В съботния ден имунизационен екип ще бъде разположен в градския парк на Ямбол.

При слаб интерес продължава ваксинационната кампания в Ямболска област през първите летни дни, коментира Донка Желева от РЗИ.

Тенденцията е леко колеблива. В събота и неделя тенденцията е изобщо да няма желаещи.

И в най-малката община на областта - крайграничната Болярово, интересът също е изключително слаб, посочи кметът Христо Христов.

Много малко са желаещите. Ние сме подали една заявка, но това са около 20-30 човека, до РЗИ- Ямбол, но интересът кам момента, общо взето е слаб. Лично аз апелирам, аз съм ваксиниран два пъти.

Мобилен екипна РЗИ, който ще разполага и с 4-те вида ваксини, днес ще бъде в градския парк на Ямбол.

От 9:00 до 12:00 часа ще има разположена щатра между големия розариум и детската площадка.

В Ямболска област с две дози ваксини са близо 13 000 души.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

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