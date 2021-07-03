Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
За поредна година Сливен се включи в Европейска нощ на музеите
За поредна година в Сливен беше открита Европейска нощ на музеите. Сред гостите на официалната церемония, състояла се пред Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“, беше кметът Стефан Радев. Той поздрави присъстващите и приветства инициативата, като отбеляза, че през годините тя се е развила, придобивайки все по-голяма популярност сред хората.
„И тази година програмата на Европейска нощ на музеите е богата, интересна и предлага различни инициативи, подходящи за всички възрастови групи и съобразена с актуалната обстановка. Радвам се, че заедно с д-р Николай Сираков днес ще наградим отличените деца, лауреати от Националната олимпиада по история и цивилизация. Тук е моментът и да ги поздравя за отличните резултати, за креативността и старанието. Това е пътят към знанието и успешната реализация“, каза още Стефан Радев. На всички той пожела здраве и приятни моменти и да се включат в мероприятията, предвидени в програмата. Отличените ученици са Андон Такев-ППМГ „Добри Чинтулов“, Розалина Влахова-ППМГ „Добри Чинтулов“, Цветелин Цветилов- ППМГ „Добри Чинтулов“, Даяна Минчева-ПГПЗЕ „Захари Стоянов“, Васил Сиромахов- ПГПЗЕ „Захари Стоянов“, Моника Монева–ОУ „Д-р Иван Селимински“, Радост Михайлова-ОУ „Д-р Иван Селимински“, Николай Василев - ОУ „Д-р Иван Селимински“ и Никалас Георгиев- ОУ „Д-р Иван Селимински“.
В церемонията по откриване с участие се включиха Детско-юношески фолклорен ансамбъл „Тракийче“ и Ансамбъл за народни песни и танци-Сливен.
Традиционно, всички музейни обекти в Сливен ще вземат участие. Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“, Национална художествена галерия „Димитър Добрович“, Национален музей на текстилната индустрия, Късноантична и средновековна крепост „Туида“ и Община Сливен, са предвидили игри за деца и възрастни, творчески ателиета, томболи, награди и др. Инициативите приключиха с томбола в Първа държавна текстилна фабрика, във времето между 21:00 и 21:30 часа.