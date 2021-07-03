За поредна година Сливен се включи в Европейска нощ на музеите

Клуб на инвалидите-Сливен преди 27 минути, брой четения: 30 Излъчване:преди 27 минути, брой четения: 30

За поредна година в Сливен беше открита Европейска нощ на музеите. Сред гостите на официалната церемония, състояла се пред Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“, беше кметът Стефан Радев. Той поздрави присъстващите и приветства инициативата, като отбеляза, че през годините тя се е развила, придобивайки все по-голяма популярност сред хората.

„И тази година програмата на Европейска нощ на музеите е богата, интересна и предлага различни инициативи, подходящи за всички възрастови групи и съобразена с актуалната обстановка. Радвам се, че заедно с д-р Николай Сираков днес ще наградим отличените деца, лауреати от Националната олимпиада по история и цивилизация. Тук е моментът и да ги поздравя за отличните резултати, за креативността и старанието. Това е пътят към знанието и успешната реализация“, каза още Стефан Радев. На всички той пожела здраве и приятни моменти и да се включат в мероприятията, предвидени в програмата. Отличените ученици са Андон Такев-ППМГ „Добри Чинтулов“, Розалина Влахова-ППМГ „Добри Чинтулов“, Цветелин Цветилов- ППМГ „Добри Чинтулов“, Даяна Минчева-ПГПЗЕ „Захари Стоянов“, Васил Сиромахов- ПГПЗЕ „Захари Стоянов“, Моника Монева–ОУ „Д-р Иван Селимински“, Радост Михайлова-ОУ „Д-р Иван Селимински“, Николай Василев - ОУ „Д-р Иван Селимински“ и Никалас Георгиев- ОУ „Д-р Иван Селимински“.

В церемонията по откриване с участие се включиха Детско-юношески фолклорен ансамбъл „Тракийче“ и Ансамбъл за народни песни и танци-Сливен.

Традиционно, всички музейни обекти в Сливен ще вземат участие. Регионален исторически музей „Д-р Симеон Табаков“, Национална художествена галерия „Димитър Добрович“, Национален музей на текстилната индустрия, Късноантична и средновековна крепост „Туида“ и Община Сливен, са предвидили игри за деца и възрастни, творчески ателиета, томболи, награди и др. Инициативите приключиха с томбола в Първа държавна текстилна фабрика, във времето между 21:00 и 21:30 часа.

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