51 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 1 от тях е в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 25 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 33

51 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 9 865 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 422 034, като активните са 8 661.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 3, Бургас – 1, Варна – 1, Велико Търново – 0, Видин – 2, Враца – 0, Габрово – 0, Добрич – 0, Кърджали – 0, Кюстендил – 0, Ловеч – 0, Монтана – 0, Пазарджик – 2, Перник – 1, Плевен – 0, Пловдив – 1, Разград – 0, Русе – 0, Силистра – 0, Сливен – 1, Смолян – 1, София област – 3, София (град) – 30, Стара Загора – 2, Търговище – 0, Хасково – 0, Шумен – 3, Ямбол – 0.

През изминалото денонощие са били излекувани 7 души, а за целия период – 395 289.

В болница за лечение са настанени 1 315 души, от които 154 са в интензивни отделения.

1 човек е починал през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 084.

Към момента общо 1 788 907 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 3 597.