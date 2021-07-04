Слънчева неделя с превалявания на изолирани места в следобедните часове

Клуб на инвалидите-Сливен преди 8 минути, брой четения: 20 Излъчване:преди 8 минути, брой четения: 20

Днес ще бъде предимно слънчево. След обяд ще има временни увеличения на облачността, но само на отделни места, главно в планинските райони ще превали слабо. Ще е ветровито, с умерен северозападен вятър, който привечер ще отслабне. Дневните температури ще се повишат и максималните ще бъдат между 27° и 32°. Това е прогнозата на НИМХ.

Над планините ще e предимно слънчево, с временни увеличения на облачността, но само на отделни места след обяд ще превали слабо. Ще духа умерен до силен северозападен вятър. Температурите ще се повишат и максималната на височина 1200 метра ще е около 20°, на 2000 метра – около 13°.

По Черноморието ще преобладава слънчево време. Ще духа умерен северозападен вятър, който привечер ще отслабне. Максималните температури ще са 26°-28°. Температурата на морската вода е от 19° по северното до 24° по южното крайбрежие. Вълнението на морето ще е 1-2 бала, само в най-северните райони – 3 бала.

В Сливен ще бъде слънчево със слаб, до умерен вятър от северозапад. Минималната температура ще е 17°, а максималната 29°.