Прекъсване на водоподаването в с. Калояново

ВиК-Сливен преди 13 минути, брой четения: 8 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 8

Днес 04.07 /неделя/ поради авария е прекъснато водоподаването в с. Калояново до 14.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.