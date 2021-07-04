Задържаха 11 нелегални мигранти в района на бул. „Цариградско шосе“ в София

Клуб на инвалидите-Сливен преди 37 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 27

Полицията е задържала 11 нелегални мигранти в неделя в района на бул. "Цариградско шосе" в София, съобщиха от МВР, предаде БТА.

Задържаните са били без документи за самоличност.

Органите на МВР ще изясняват каква е тяхната националност.