Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Задържаха 11 нелегални мигранти в района на бул. „Цариградско шосе“ в София

04 юли 2021 14:20, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 37 минути, брой четения: 27
Полицейски автомобил

Полицията е задържала 11 нелегални мигранти в неделя в района на бул. "Цариградско шосе" в София, съобщиха от МВР, предаде БТА.

Задържаните са били без документи за самоличност.

Органите на МВР ще изясняват каква е тяхната националност.

Източник: https://dariknews.bg/
Снимка: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 