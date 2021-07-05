Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

П О К А Н А

05 юли 2021 10:22, Общински съвет - Сливен
Излъчване: Общински съвет - Сливен преди 23 минути, брой четения: 18
obs

В изпълнение разпоредбите на чл.140, ал. 4 от Закона за публичните финанси, организирам публично обсъждане на Годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Сливен за 2020 г. от местната общност, което ще се проведе на 13.07.2021год. /вторник/ от 15.30 часа в зала „Май“ на Община Сливен.

Поканват се гражданите на Община Сливен, кметовете на кметства, кметските наместници, общински съветници, представители на средствата за масово осведомяване и граждански сдружения, ръководителите на бюджетни звена и други да вземат участие в публичното обсъждане.

 

Обсъждането ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки.

 

 

ДИМИТЪР МИТЕВ

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - СЛИВЕН

 

Файлове

Отчт [148KB]

Microsoft Word Open XML Document

Приложения [20.1MB]

Portable Document Format File

« предишнаследваща »


 