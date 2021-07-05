Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Петима са победителите във фотоконкурса "Моят домашен любимец", организиран от ГЕРБ – Сливен

05 юли 2021 16:43, Валя Марева (ПП "ГЕРБ"-Сливен)
Излъчване: ПП "ГЕРБ"-Сливен преди 14 минути, брой четения: 8
----

Над 50 участника се включиха във фотоконкурса "Моят домашен любимец", организиран от ГЕРБ – Сливен по повод Международния ден на приятелството - 9 юни.

Във фотонадпреварата се включиха собственици на кучета, котки, папагали и рибки.

Гласуването бе чрез бутон "Харесва ми" или коментар под снимката на любимеца.

Всички участници в конкурса ще бъдат наградени! А петте снимки, събрали най –много харесвания, получават големите награди!

Победителите в конкурса са Доника Христова и нейните любимци - Дейзи и Мая, Теди Караиванова и нейното куче Майки, Нели Илиева и Изи - джак ръсел на 1г. 10 месеца, Пламена Митева и Джесика - пинчер на 4 год. и 9 месеца, и Емегюл Веиз и Кари.

Всички снимки са публикувани на страницата на ПП ГЕРБ – Сливен в албум "Моят домашен любимец"- https://www.facebook.com/gerb.sliven.

Наградите може да се вземат от офиса на ПП ГЕРБ в Сливен на адрес: ул. "Цар Освободител" № 17 /до бившето кино „Българка“/.

« предишнаследваща »


 