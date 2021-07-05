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Петима са победителите във фотоконкурса "Моят домашен любимец", организиран от ГЕРБ – Сливен
Над 50 участника се включиха във фотоконкурса "Моят домашен любимец", организиран от ГЕРБ – Сливен по повод Международния ден на приятелството - 9 юни.
Във фотонадпреварата се включиха собственици на кучета, котки, папагали и рибки.
Гласуването бе чрез бутон "Харесва ми" или коментар под снимката на любимеца.
Всички участници в конкурса ще бъдат наградени! А петте снимки, събрали най –много харесвания, получават големите награди!
Победителите в конкурса са Доника Христова и нейните любимци - Дейзи и Мая, Теди Караиванова и нейното куче Майки, Нели Илиева и Изи - джак ръсел на 1г. 10 месеца, Пламена Митева и Джесика - пинчер на 4 год. и 9 месеца, и Емегюл Веиз и Кари.
Всички снимки са публикувани на страницата на ПП ГЕРБ – Сливен в албум "Моят домашен любимец"- https://www.facebook.com/gerb.sliven.
Наградите може да се вземат от офиса на ПП ГЕРБ в Сливен на адрес: ул. "Цар Освободител" № 17 /до бившето кино „Българка“/.