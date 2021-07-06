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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Криминална хроника Ямбол - 06.07.2021 г.

06 юли 2021 10:30, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 48 минути, брой четения: 36
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 06.07.2021 г.

 

През изминалото денонощие на територията обслужвана от ОДМВР-Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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