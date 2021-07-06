Мъж от Сливен се удави в Несебър

Клуб на инвалидите-Сливен преди 32 минути, брой четения: 51 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 51

Мъж от Сливен е починал на морето. На 2 юли около 17:45 ч. в Районно управление – Несебър е получено съобщение за инцидент на плажа между два хотела. Давещ се 60-годишен мъж от Сливен е изваден от морето от спасителите, но въпреки получената спешна медицинска помощ, починал. Тялото на мъжа е откарано за аутопсия в отделение «Съдебна медицина» при УМБАЛ – Бургас.