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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Мъж от Сливен се удави в Несебър

06 юли 2021 12:18, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 32 минути, брой четения: 51
Несебър плаж

Мъж от Сливен е починал на морето. На 2 юли около 17:45 ч. в Районно управление – Несебър е получено съобщение за инцидент на плажа между два хотела. Давещ се 60-годишен мъж от Сливен е изваден от морето от спасителите, но въпреки получената спешна медицинска помощ, починал. Тялото на мъжа е откарано за аутопсия в отделение «Съдебна медицина» при УМБАЛ – Бургас.

Източник: Радио 999

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