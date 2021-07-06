Земетресение във Вранча

Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 13 минути, брой четения: 22

Земетресение с магнитуд 4,4 е регистрирано днес следобед в сеизмичния район Вранча в Източна Румъния, съобщава сайтът Зиаре.

Трусът е регистриран в 14:20 ч. и е бил на дълбочина 80 км. Няма данни за щети или пострадали.