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Земетресение във Вранча

06 юли 2021 16:25, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 22
Земетресение

Земетресение с магнитуд 4,4 е регистрирано днес следобед в сеизмичния район Вранча в Източна Румъния, съобщава сайтът Зиаре.

Трусът е регистриран в 14:20 ч. и е бил на дълбочина 80 км. Няма данни за щети или пострадали.

Източник: NOVA
Снимка: Станимир Петков

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