Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

87 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 4 от тях в Сливенско

07 юли 2021 08:50, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 47
Коронавирус

87 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 14 174 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 422 238, като активните са 8196.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 1, Бургас – 12, Варна – 3, Велико Търново – 6, Видин – 2, Враца – 5, Добрич – 2, Кюстендил – 1, Монтана – 1, Плевен – 3, Пловдив – 8, Силистра – 2, Сливен – 4, София – 6, София (град) – 14, Стара Загора – 8, Търговище – 1, Хасково – 5, Шумен – 2, Ямбол – 1.

През изминалото денонощие са били излекувани 306 души, а за целия период – 395 915.

В болница за лечение са настанени 961 души, от които 111 са в интензивни отделения.

2 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 127.

Към момента общо 1 810 576 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 11 712.

Снимка: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 