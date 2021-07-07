87 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 4 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 47 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 47

87 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 14 174 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 422 238, като активните са 8196.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 1, Бургас – 12, Варна – 3, Велико Търново – 6, Видин – 2, Враца – 5, Добрич – 2, Кюстендил – 1, Монтана – 1, Плевен – 3, Пловдив – 8, Силистра – 2, Сливен – 4, София – 6, София (град) – 14, Стара Загора – 8, Търговище – 1, Хасково – 5, Шумен – 2, Ямбол – 1.

През изминалото денонощие са били излекувани 306 души, а за целия период – 395 915.

В болница за лечение са настанени 961 души, от които 111 са в интензивни отделения.

2 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 127.

Към момента общо 1 810 576 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 11 712.