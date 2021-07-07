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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 07.07.2021

07 юли 2021 09:44, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 30 минути, брой четения: 21

No. Дата Длъжност Образование

766 11.5.2021 манипулант промишлеността начално

767 11.5.2021 машинен оператор пр-во на тестени изделия начално

888 4.6.2021 ЗАС висше

901 7.6.2021 сервитьор средно

911 8.6.2021 социален работник закрила на детето висше

912 8.6.2021 навивач сърми основно

929 9.6.2021 отговорник пакетаж средно

930 9.6.2021 отговорник почистване детайли средно

940 10.6.2021 сервитьор средно

942 10.6.2021 готвач средно

958 14.6.2021 касиер средно

965 15.6.2021 техник ел. машини средно

966 15.6.2021 машинен оператор средно

968 15.6.2021 консултант продажби средно

969 15.6.2021 консултант продажби средно

970 15.6.2021 камериерка средно

971 15.6.2021 стругар средно

972 15.6.2021 фрезист средно

973 15.6.2021 заварчик средно

975 15.6.2021 перач средно

976 15.6.2021 гладач средно

977 15.6.2021 тъкач средно

978 15.6.2021 предач средно

979 15.6.2021 салонен управител средно

980 15.6.2021 салонен управител средно

981 15.6.2021 ресторантски работник средно

982 15.6.2021 ресторантски работник средно

1015 17.6.2021 биолог висше

1024 18.6.2021 шивач средно

1035 22.6.2021 заместник управител висше

1036 22.6.2021 мениджър отдел средно

1038 22.6.2021 ел.заварчик средно

1039 22.6.2021 машинен оператор комбиниране на влакна основно

1049 24.6.2021 шлосер средно

1050 24.6.2021 машинен оператор пластмасови изделия средно

1053 25.6.2021 леяр средно

1062 28.6.2021 учител БЕЛ висше

1063 28.6.2021 учител по математика висше

1069 29.6.2021 общ работник основно

1076 30.6.2021 барман средно

1077 30.6.2021 сервитьор средно

1078 30.6.2021 готвач средно

1093 1.7.2021 перач-килими средно

1096 1.7.2021 навивач сърми средно

1102 2.7.2021 машинен оператор средно

1103 2.7.2021 машинен оператор пералня/перачница средно

1104 2.7.2021 логопед висше

1107 5.7.2021 учител ЦДО висше

1108 5.7.2021 хореограф висше

1109 5.7.2021 учител теоретично обучение висше

1122 6.7.2021 старши експерт,човешки ресурси висше

1123 6.7.2021 учител начален етап висше

1124 6.7.2021 учител прогимназиален етап ЦДО висше

1125 6.7.2021 учител БЕЛ висше

1126 6.7.2021 учител технологии и предприемачество висше

1127 6.7.2021 учител руски език висше

1128 6.7.2021 чистач/хигиенист средно

1129 6.7.2021 ЗАС висше

1130 6.7.2021 психолог висше

1131 6.7.2021 логопед висше

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