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Излезе дългоочакваният том II на „Опит за история на град Сливен”

07 юли 2021 12:09, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 32
Излезе дългоочакваният том II на „Опит за история на град Сливен”

Мили приятели градолюбци, щастливи сме да съобщим, че вече можете да се насладите на дългоочаквания втори том на преиздадената трилогия на д-р Симеон Табаков „Опит за история на град Сливен”. За тези, които желаят да притежават цялата колекция – има и пакетно предложение.

Изданията могат да бъдат открити в „Галерия Седем” (град Сливен, ул. Ген. Столипин 26) всеки делничен ден от 09.00ч. до 17.30ч.

Ще ви очакваме!

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