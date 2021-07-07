Излезе дългоочакваният том II на „Опит за история на град Сливен”

Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 32 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 32

Мили приятели градолюбци, щастливи сме да съобщим, че вече можете да се насладите на дългоочаквания втори том на преиздадената трилогия на д-р Симеон Табаков „Опит за история на град Сливен”. За тези, които желаят да притежават цялата колекция – има и пакетно предложение.

Изданията могат да бъдат открити в „Галерия Седем” (град Сливен, ул. Ген. Столипин 26) всеки делничен ден от 09.00ч. до 17.30ч.

Ще ви очакваме!