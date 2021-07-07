Прекъсване на водоподаването кв. Речица

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 18 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 18

Днес 07.07. /сряда/ поради авария на ул. "Латинка" е прекъснато водоподаването в кв. Речица до 18.30ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.