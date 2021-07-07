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Криминална хроника Ямбол - 07.07.2021 г.

07 юли 2021 18:12, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 07.07.2021 г.

 

На 5 юли, около 23:30 часа, служители от РУ-Ямбол са установили и задържали млад мъж, който дни по-рано е нанесъл увреждане в на една от чешмите в ротондата на Минералната баня в областния град. При задържането му 27-годишният местен жител е направил признание за случилото се. Полицейските действия са предприети по сигнал на служител от районното управление. По случая е образувана преписка за предварителна проверка за извършено престъпление по чл. 216 от НК.

Ямболски полицаи разследват кражба на хранителни продукти от търговски обект в града. На 6 юли в полицията е постъпил сигнал, че през изминалата нощ, след взлом на стъклопакет от магазин на ул. "Д.Благоев" са отнети хранителни продукти и около 100 лева оборотни пари. На местопроизшествието е извършен оглед от дежурна оперативна група. Разследването продължава.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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