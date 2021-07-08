Без заразени с Covid-19 в Сливен и областта през последното денонощие, за България бройката е 60

Клуб на инвалидите-Сливен преди 48 минути, брой четения: 48 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 48

60 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 12 258 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 422 298, като активните са 8108.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 4, Бургас – 5, Варна – 4, Враца – 1, Габрово – 1, Добрич – 1, Монтана – 1, Перник – 1, Плевен – 3, Пловдив – 8, Разград – 1, Русе – 4, Силистра – 1, София – 4, София (град) – 12, Стара Загора – 4, Търговище – 1, Хасково – 4.

През изминалото денонощие са били излекувани 146 души, а за целия период – 396 061.

В болница за лечение са настанени 959 души, от които 113 са в интензивни отделения.

2 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 129.

Към момента общо 1 823 403 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 12 842.