Мъж с опасност за живота след инцидент

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 6 минути, брой четения: 5 Излъчване:преди 6 минути, брой четения: 5

43-годишен мъж от село Градец е пострадал от паднало върху главата му дърво. Той е настанен в Отделението по реанимация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен след извършена успешна черепно-мозъчна операция. В момента пациентът е на командно дишане, с опасност за живота.

През изтеклото денонощие спешна помощ в болницата са потърсили 40 човека, от които 21 са хоспитализирани. Извършени са 14 операции и 3 раждания.