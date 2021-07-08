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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Мъж с опасност за живота след инцидент

08 юли 2021 10:26, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 6 минути, брой четения: 5
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43-годишен мъж от село Градец е пострадал от паднало върху главата му дърво. Той е настанен в Отделението по реанимация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен след извършена успешна черепно-мозъчна операция. В момента пациентът е на командно дишане, с опасност за живота.

През изтеклото денонощие спешна помощ в болницата са потърсили 40 човека, от които 21 са хоспитализирани. Извършени са 14 операции и 3 раждания.

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