Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

08 юли 2021 16:47, Ивелина Тодорова (ОУ "Панайот Хитов")
Излъчване: ОУ "П. Хитов" (VII) преди около 1 час, брой четения: 30
Созопол

От 11 до 13 юни в гр. Созопол, хотел "Флагман", се проведе обучение по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ на тема „Проектно-базираното обучение – инструмент за качествено преподаване и учене“, организиран от "Евроклас-Консулт", с лектор проф. д-р Мария Алексиева от Бургаския свободен университет. В обучението участваха 17 педагогически специалисти от ОУ„Панайот Хитов“- Сливен.

Снимки

СозополСозополСозополСозопол
« предишнаследваща »


 