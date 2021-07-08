„Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

ОУ "П. Хитов" (VII) преди около 1 час, брой четения: 30 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 30

От 11 до 13 юни в гр. Созопол, хотел "Флагман", се проведе обучение по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“ на тема „Проектно-базираното обучение – инструмент за качествено преподаване и учене“, организиран от "Евроклас-Консулт", с лектор проф. д-р Мария Алексиева от Бургаския свободен университет. В обучението участваха 17 педагогически специалисти от ОУ„Панайот Хитов“- Сливен.

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