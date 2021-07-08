Слънчев петък с температури до 35 градуса, в следобедните часове ще превали в Централна България и Стара планина

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 37 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 37

В петък сутринта ще има слънце. Следобед ще има временно увеличаване на облачността с периодични превалявания в Централна България и Стара планина. Максимални температури 30°-35°, за София 30°. Това е прогнозата на НИМХ.

По крайбрежието на Черно море ще има слънце, след обяд ще се увеличи временно облачност, но без валежи. Максимални температури 26°-29°, по-хладно на север от нос Шабла при 26°. Температура на морската вода 22°-24°, вълнението на морето ще е 2-3 бала.

Над планините времето ще бъде преобладаващо слънчево, с временен ръст на облаците след обяд и от време на време кратки превалявания в планините на Централна България. Максимална температура над 1200 м. 23°, над 2000 м. - около 17°.

В Сливен ще бъде слънчево и горещо. Максималната температура ще е 32°.