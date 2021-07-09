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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 09.07.2021
No. Дата Длъжност Образование
766 11.5.2021 манипулант промишлеността начално
767 11.5.2021 машинен оператор пр-во на тестени изделия начално
888 4.6.2021 ЗАС висше
929 9.6.2021 отговорник пакетаж средно
930 9.6.2021 отговорник почистване детайли средно
940 10.6.2021 сервитьор средно
942 10.6.2021 готвач средно
958 14.6.2021 касиер средно
965 15.6.2021 техник ел. машини средно
966 15.6.2021 машинен оператор средно
968 15.6.2021 консултант продажби средно
969 15.6.2021 консултант продажби средно
970 15.6.2021 камериерка средно
971 15.6.2021 стругар средно
972 15.6.2021 фрезист средно
973 15.6.2021 заварчик средно
975 15.6.2021 перач средно
976 15.6.2021 гладач средно
977 15.6.2021 тъкач средно
978 15.6.2021 предач средно
979 15.6.2021 салонен управител средно
980 15.6.2021 салонен управител средно
981 15.6.2021 ресторантски работник средно
982 15.6.2021 ресторантски работник средно
1015 17.6.2021 биолог висше
1035 22.6.2021 заместник управител висше
1036 22.6.2021 мениджър отдел средно
1038 22.6.2021 ел.заварчик средно
1039 22.6.2021 машинен оператор комбиниране на влакна основно
1049 24.6.2021 шлосер средно
1050 24.6.2021 машинен оператор пластмасови изделия средно
1053 25.6.2021 леяр средно
1062 28.6.2021 учител БЕЛ висше
1063 28.6.2021 учител по математика висше
1069 29.6.2021 общ работник основно
1093 1.7.2021 перач-килими средно
1096 1.7.2021 навивач сърми средно
1102 2.7.2021 машинен оператор средно
1103 2.7.2021 машинен оператор пералня/перачница средно
1104 2.7.2021 логопед висше
1122 6.7.2021 старши експерт,човешки ресурси висше
1123 6.7.2021 учител начален етап висше
1124 6.7.2021 учител прогимназиален етап ЦДО висше
1125 6.7.2021 учител БЕЛ висше
1126 6.7.2021 учител технологии и предприемачество висше
1127 6.7.2021 учител руски език висше
1128 6.7.2021 чистач/хигиенист средно
1129 6.7.2021 ЗАС висше
1130 6.7.2021 психолог висше
1131 6.7.2021 логопед висше
1134 7.7.2021 водач мотокар средно
1135 7.7.2021 помощник възпитател средно
1137 7.7.2021 манипулант промишлеността средно
1146 8.7.2021 продавач консултант средно
1147 8.7.2021 водач мотокар средно
1148 8.7.2021 продавач консултант средно
1149 8.7.2021 касиер средно