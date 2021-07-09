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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Евробарометър: 77% от българите вярват, че приемането на еврото ще повиши цените

09 юли 2021 17:32, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 58
Евро пари

54% от българските граждани подкрепят въвеждането на еврото. 66% от тях обаче смятат, че България все още не е готова за прехода към единната валута на ЕС. Това показват резултатите от проучване на Евробарометър, публикувано днес, предаде кореспондентът на БНР в Брюксел Ангелина Пискова.

Властите в София очакват въвеждането на еврото в страната в началото на 2024 г. 77% от анкетираните се опасяват, че ако еврото замести българския лев, ще има изкуствено увеличение на цените. 83% от анкетираните обаче казват, че ще могат да се адаптират към европейската валута.

Източник: БНР
Снимка: pixabay.com

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